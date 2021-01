Plus de 13 milliards de francs Cfa ont été injectés par le Japon au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le ministre japonais des Affaires étrangères est attendu aujourd’hui à Dakar pour une visite de quatre jours, du 9 au 12 janvier, dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le Japon a investi au Sénégal au total plus de 13 milliards Cfa dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La contribution dans le fonds Force-Covid-19 s’élève à 1 milliard 500 millions de francs Cfa «prélevé sur le Fonds de contrepartie de l’Aide alimentaire fournie par le gouvernement du Japon et la Jica, approuvé en juin 2020», d’après un communiqué de l’ambassade du Japon au Sénégal, publié à l’occasion de la visite à Dakar du ministre Motegi Toshimitsu. Le ministre japonais des Affaires étrangères est attendu aujourd’hui à Dakar pour une visite de quatre jours, du 9 au 12 janvier. Cela est une bonne opportunité pour la représentation diplomatique de ce pays de mettre en exergue tous les efforts que l’Empire du Soleil Levant a faits dans le cadre de la coopération avec le Sénégal.

Dans le cadre du Projet de développement économique et social, le Japon a fourni des équipements médicaux de 1,25 milliard de francs dans la première phase signée en juin 2019, dont l’appel d’offres est en cours, et 2,5 milliards de francs Cfa signé en juillet 2020 dans la deuxième phase.

Aussi, le Japon a accordé une aide alimentaire en riz d’une valeur de 1,75 milliard de francs Cfa (5 300 tonnes arrivées en février 2020) et 1,25 milliard de francs Cfa en riz signé en août 2020. S’y ajoute l’appui via le système des Nations unies dont le financement à l’Unicef Sénégal et Wcaro sur la riposte contre le Covid-19 de 4 millions 248 mille 600 Usd et un autre financement à l’Unido sur l’appui au secteur privé pour un montant de 3 millions 934 mille 545 dollars américains.

Concernant l’assistance via la Jica (projet de coopération technique), l’empire nippon a offert des kits sanitaires (masques, gels hydro-alcooliques, thermo-flashs, dispositifs de lave-main, etc.) aux ministères concernés, établissements de santé, protection sociale, formations sanitaires, etc. pour un total de plus de 112 millions de francs Cfa. L’autre soutien a trait à la sensibilisation (diffusion des infos par télé et radio en français et 6 langues locales) pour environ 14,6 millions de francs Cfa.

Coopération de développement

Dans le cadre de la coopération de développement, celle-ci est basée sur le développement des ressources humaines et le transfert de technologies dans différents secteurs, notamment celui de l’eau avec le dessalement de l’eau de mer aux Mamelles, des infrastructures (Port de Dakar), de la santé (Csu/Couverture maladie universelle), de l’éducation, formation professionnelle (Cfpt), de l’agriculture (aménagements hydro-agricoles), du Plan Sénégal émergent (envoi d’experts), etc.

Les relations économiques entre les deux pays se résument au suivi de mission pour la promotion des investissements (février 2020) (Zone économique exclusive (Zee), guichet unique Apix, organisation du 2e Comité économique Japon-Sénégal). Quant au Forum de Dakar, il s’inscrit dans le cadre du plan de la Coopération sécuritaire.