Cinq (5) voitures Pick-up, du gel, des masques, des gants, des thermo flashs, des ordinateurs. Ce sont là les moyens techniques et produits sanitaires remis hier aux forces de sécurité par l’Ue à travers son Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (Sensec-Ue). Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a magnifié ce don en rappelant les réalisations antérieures des partenaires. «Ces réalisations qui n’en sont qu’à leurs débuts se sont traduites dans la conduite de diverses actions. Des formations dans divers domaines : police judiciaire, gestion des ressources humaines, gestes techniques et professionnels d’intervention, comptabilité des matières, fraude documentaire, contrôle de passagers et de marchandises, construction d’infrastructures avec le Centre national de formation de la police judiciaire de la gendarmerie, un commissariat de police pilote, antenne régionale de la Dnlp, l’acquisition d’équipement et de moyens mobiles et technologiques : véhicules, motos, ordinateurs, imprimantes, drones et bientôt des embarcations nautiques», dixit Aly Ngouille Ndiaye.

En écho, l’ambassadrice, cheffe de délégation de l’Ue au Sénégal, Irène Mingasson, déclare que «par la livraison de ce matériel de protection et de véhicules, le Programme Sensec vise aujourd’hui à contribuer à améliorer la sécurité des Forces de l’ordre, pour qu’elles-mêmes puissent gérer les mesures qui conduisent à la diminution des taux de contamination du Covid-19». Et d’ajouter : «Au-delà du matériel sanitaire et des véhicules octroyés, je tiens également à faire mention de la mise en place d’une plateforme de formation à distance, et d’un dispositif de formation des formateurs au niveau national. Nous espérons ainsi soutenir les Forces de l’ordre, y compris dans les endroits les plus reculés du pays où elles sont postées, dans leur action visant à encourager le respect des gestes barrières.» Elle estime que ce don va contribuer de manière substantielle à renfoncer la capacité opérationnelle des partenaires. Mais aussi, la gouvernance des ressources humaines de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, à travers les nombreuses formations en matière d’administration et l’élaboration de plusieurs textes spécifiques visant à accroître l’efficacité des ressources humaines.

D’ailleurs, Irène Mingasson annonce que l’Agence de sécurité de proximité (Asp) va être dotée de moyens roulants, ainsi que des équipements pour la formation au bâton de défense. Et Aly Ngouille Ndiaye de dire, les enjeux sécuritaires actuelles de la sous-région et dans le monde appellent des réponses collectives des partenaires spécifiques et ciblés. Mais également, dit-il, l’approche partenariale constitue et demeure la réponse la plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires caractérisées par leur complexité et leur imbrication.