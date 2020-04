Samuel Eto’o, Didier Drogba, Sadio Mané, Mohamed Salah, Seydou Keïta,… Ces derniers jours, les grands noms du football africain ont multiplié les beaux gestes en direction de leur pays en cette période de crise sanitaire. Ce ne sera pas le cas de Emmanuel Adebayor. Confiné chez lui, le Togolais a clairement affirmé à l’occasion d’un direct sur Facebook, qu’il ne fera pas de don pour lutter contre le coronavirus et assume son choix. «Je fais toujours les choses selon les désirs de mon cœur et non selon les dires des autres. Je suis désolé que les gens me comparent à Samuel Eto’o et Didier Drogba en me demandant pourquoi je n’ai pas de fondation ou pourquoi je ne fais pas de dons, comme si j’étais celui qui a amené le coronavirus au Togo…», a lancé l’attaquant du Club Olimpia (Paraguay). «Je ne suis ni l’un ni l’autre, je suis moi Sheyi Emma­nuel Adebayor. Un petit conseil les gars concernant les dons, je n’en ferai pas. Tout est clair et très simple. Merci et bonne journée.» Voilà qui a le mérite d’être clair…