Prenant une mesure inédite qui s’apparente à celle mise en place dans la province chinoise du Hubei, d’où l’épidémie est partie en décembre, le gouvernement italien a décidé de placer en quarantaine toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays, Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l’Emilie-Romagne et l’est du Piémont.

Dès hier dimanche et jusqu’au 3 avril, les déplacements d’au moins 15 millions d’Italiens sont strictement limités à l’entrée et à la sortie de ces territoires en quarantaine, et à l’intérieur de cette zone. Le gouvernement a également ordonné la fermeture des cinémas, théâtres, musées, pubs, salles de jeux, écoles de danse, discothèques et autres lieux similaires, sur l’ensemble du territoire national.

Avec plus de 7 000 cas et 366 morts, l’Italie est le troisième pays le plus touché au niveau mondial. Le pays a enregistré 133 nouveaux morts liés au coronavirus en vingt-quatre heures, tandis que le nombre de cas est monté à 7 375, selon le bilan officiel. Autre mesure symbolique, la Vatican a annoncé samedi que le pape François ferait sa prière dominicale en vidéo, et non en public.

49 nouveaux décès en Iran, bilan journalier le plus élevé

Le ministère de la Santé iranien a annoncé dimanche le décès de 49 personnes infectées par le nouveau coronavirus, le bilan quotidien du nombre de morts le plus élevé en Iran depuis l’annonce officielle des premiers cas, le 19 février. «Au moins 194 de nos compatriotes contaminés par la maladie Covid-19 sont morts», a précisé le porte-parole du ministère, Kianouche Jahanpour, lors d’une conférence de presse télévisée. «Sept cent quarante-trois personnes ont été contaminées par la maladie Covid-19 au cours des dernières vingt-quatre heures», a ajouté M. Jahanpour. Avec 1 805 cas, la province de Téhéran est toujours la province qui compte le plus de personne contaminées.

L’Arabie saoudite a annoncé dimanche le bouclage «temporaire» de la région de Qatif (est), à majorité chiite, où ont été enregistrés à ce jour les 11 cas de coronavirus dans le pays, la plupart chez des personnes revenant d’Iran.

Alors que la France totalise près de 1 000 contaminations, l’Argentine et l’Egypte ont connu, dimanche, leur premier mort dû à la propagation du coronavirus, désormais présent dans 94 pays.

La propagation accélérée du virus est jugée «très préoccupante» par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) : 94 pays sont désormais touchés par le Covid-19, qui a fait plus de 3 500 morts à travers le globe, principalement en Chine. Le point sur les derniers développements de l’épidémie.

lemonde.fr