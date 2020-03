Solidaire des nombreux cas confirmés en Angleterre et partout dans le monde, Wilfried Zaha vient de mettre 50 de ses propriétés immobilières au service de l’hôpital de Londres en vue d’aider au traitement des victimes.

Il n’est un secret pour personne. Wilfried Zaha a la main sur le cœur. Et l’international ivoirien ne lésine pas sur les moyens pour voler au secours des autres. Actuellement en quarantaine suite aux mesures étatiques pour éviter le Covid 19, le sociétaire de Crystal Palace a décidé de mettre 50 de ses appartements au service de l’hôpital de Londres. Ce, en vue d’aider à prendre en charge les nombreux cas.

L’attaquant ivoirien a retweeté le message de Obi Williams, le copropriétaire de la société ZoPropertie qui appelle à soutenir les agents de santé actuellement au four et moulin avec les nombreux cas confirmés dépistés. «Les agents de santé, veuillez tendre la main», peut-on lire.

Wilfried Zaha emboite ainsi le pas à Roman Abramovich, le patron de Chelsea, et Gary Neville qui ont gratuitement déjà mis leurs différents hôtels au service du corps médical du Nhs pour la lutte contre le coronavirus.

Notons qu’en Côte d’ivoire, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a décrété, lundi, un Etat d’urgence sur toute l’étendue du territoire national, un couvre-feu de 21 heures à 5 heures, et un confinement progressif des populations en fonction des zones, afin de briser la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus dont 25 cas confirmés sont à ce jour enregistrés en Côte d’Ivoire.