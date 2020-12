Deux membres de la délégation de la Confédération africaine de football (Caf) en séjour en Gambie ont été testés positifs au coronavirus ce jeudi. Ils voulaient se procurer un certificat médical attestant qu’ils sont indemnes de la maladie, comme l’exige la législation en vigueur dans le pays. 19 autres cas sont des voyageurs qui cherchaient l’attestation du test au Covid-19. Un dernier retenu dans un centre hospitalier pour une autre maladie a manifesté des symptômes du coronavirus. Ce qui porte à 22 le nombre total de cas positifs confirmés hier sur un total de 149 tests réalisés. Ces informations sont à lire dans un bulletin publié par le ministère gambien de la Santé hier jeudi, le 210ème rapport du genre depuis l’apparition de la pandémie dans le pays le 16 mars 2020. Le rapport indique que c’est le nombre de cas positifs le plus élevé confirmé en un jour depuis plusieurs semaines. Au total, du mois de mars à ce jour, 3 765 cas de Covid-19 sont comptabilisés dans ce pays. Aucun cas de décès noté ce jour et aucun cas de mise en quarantaine à travers le pays.

En Gambie, tout comme au Sénégal, il y a comme une nouvelle vague de Covid-19, poussant les autorités sanitaires et administratives à recommander le respect des mesures barrières, particulièrement le port du masque en public et le lavage des mains.