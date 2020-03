Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Asie ont été reportées à cause du coronavirus. C’est ce qu’a fait savoir la Fifa ce jeudi à travers un communiqué officiel.

«Tant pour la Fifa que pour l’Afc (Confédération asiatique de football), le bien-être et la santé de toutes les personnes impliquées dans les matchs de football restent la priorité absolue. A partager avec les associations membres concernées», a déclaré l’instance, mondiale. En effet, l’Asie est le continent le plus touché par l’épidémie du coronavirus, partie de la Chine pour se propager dans les autres pays.

0«La Fifa continuera de suivre la situation concernant Covid-19 en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (Oms), les confédérations et les associations membres», ajoute la source.