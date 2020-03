La Serie A est suspendue depuis le 9 mars à cause de la pandémie de coronavirus qui touche l’Italie de plein fouet. Depuis, les dirigeants des principales institutions footballistiques se concertent régulièrement afin de fixer une date de reprise. Mais celle-ci pourrait ne pas intervenir. Selon la Gazzetta dello Sport, l’arrêt définitif de cette saison de Serie A est une option de plus en plus probable alors qu’elle avait été écartée il y a quelques semaines. Les chiffres des personnes contaminées continuent d’augmenter (69176 ce mardi soir) et la courbe en légère baisse depuis trois jours ne permet pas d’entrevoir la fin de l’état d’urgence sanitaire. Un redémarrage début mai, comme indiqué par le président de la Fédération, permettrait de disputer les 12 journées complètes restantes et les 4 matchs de la 25e journée reportés, avec une reprise des entraînements, au plus tard, mi-avril. Au-delà, la gestion du calendrier deviendrait plus que problématique.

Lequipe.fr