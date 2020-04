En plus de paralyser les activités sportives, plus de matchs, ni d’entraînements, le Covid-19 a une autre conséquence : la valeur marchande des joueurs en Europe a baissé, celle de Sadio Mané y compris.

Selon une recherche réalisée par Transfertmarket qui est spécialisé sur tout ce qui est statistiques, transfert et valeur marchande, il y a un impact de la crise sur les finances des clubs de Premier League. Il indique que la valeur marchande de l’effectif de la Premier League en tant que collectif a diminué de 1,6 milliard de livres.

Concernant Liverpool, les joueurs nés avant 1998 (Mané, Mohamed Salah) ont vu leur valeur diminuer de 20%, tandis que ceux nés après cette date (Trent-Alexander Arnold-Robertson) ont vu leur valeur diminuer de 10%.

Du coup, celle de Sadio Mané qui approchait les 150 millions d’euros se retrouve à 108 millions. Il reste néanmoins le joueur le plus cher de Liverpool, à la deuxième place par rapport aux joueurs de la Premier League et quatrième mondial.