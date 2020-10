Grosse polémique en vue ! Alors que les clubs sont tenus de laisser les joueurs à disposition de leur sélection nationale durant les dates Fifa qui ont débuté lundi, l’Ajax Amsterdam a décidé de retenir quatre de ses internationaux africains en cette période de crise sanitaire, révèle Fox Sports en citant un porte-parole du club néerlandais ! Les Marocains Zakaria Labyad et Noussair Mazraoui, le Ghanéen Mohamed Kudus et le Burkinabè Lassina Traoré sont les 4 joueurs concernés. Les deux Lions de l’Atlas ont été convoqués pour affronter le Sénégal et la Rdc au Maroc. Avec le Burkina Faso, Traoré devait lui aussi se rendre au Royaume chérifien pour en découdre avec la Rd Congo et Madagascar. Kudus était quant à lui attendu en Turquie où le Ghana défie le Mali et le Qatar.

Toutes ces destinations étant classées «à risques» par les Pays-Bas, l’Ajax s’estime dans son bon droit, mais les fédérations concernées ne devraient pas en rester là, elles qui pourraient saisir la Fifa. La Fédération marocaine aurait notamment déjà exprimé son mécontentement et souligné qu’elle a mis en place un protocole sanitaire très strict avec notamment un test au Covid-19 que passeront tous les joueurs en début de rassemblement. A noter que André Onana, qui affrontera le Japon sur place aux Pays-Bas avec le Cameroun, a quant à lui évidemment été libéré.