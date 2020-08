Les cas communautaires reviennent avec force. Et c’est le Sud du pays qui s’illustre avec les régions de Kolda et de Ziguinchor avec chacune 10 cas. Sur 1 463 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 141 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), soit un taux de positivité de 9,64 %. Il s’agit de 58 cas contacts suivis par les services du ministère et 83 cas issus de la transmission communautaire. Les cas communautaires sont localisés à Kolda (10), Ziguinchor (10), Kédougou (9), Kaolack (5), Guédiawaye (4), Saint-Louis (4), Thiès (4), Tivaouane (4), Poponguine (3), Diouloulou (2), Maristes (2), Ouest-Foire (2), Richard-Toll (2), Rufisque (2), Sacré-Cœur (2), Touba (2), Yeumbeul (2), Bounkiling (1), Guinguineo (1), Liberté 5 (1), Liberté 6 (1), Mbao (1), Mbour (1), Médina (1), Mermoz (1), Ndoffane (1), Ngor (1), Ouakam (1), Parcelles (1), Point E (1), Yoff (1).

Par ailleurs, 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, a informé le directeur de la Prévention. Selon toujours le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux et 2 décès ont été enregistrés. A l’en croire, l’état de santé des autres patients reste stable.

Depuis l’apparition de la maladie jusqu’à ce jour, 12 446 cas positifs ont été déclarés, dont 7 877 guéris, 258 décédés et 4 310 sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’action sociale, soucieux de la persistance de la maladie, exhorte les citoyens au respect des mesures barrières.