Le confinement est devenu un vrai casse-tête pour tout le monde en cette période de pandémie du Covid-19. Hervé Renard, le sélectionneur de l’Arabie Saoudite, a aussi eu sa dose en venant se réfugier in extremis au Sénégal où vit son épouse.

L’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc a été confiné in extremis au Sénégal. Hervé Renard a quitté l’Arabie Saoudite pour rejoindre le Sénégal il y a quelques jours et y passera la période de confinement.

Une information dévoilée par le quotidien français L’Equipe, et qui indique que l’entraîneur de l’Arabie Saoudite a quitté le royaume du Golfe à bord du dernier avion en partance de Riyad pour Dakar.

«Il n’y a pas encore de confinement à 100% au Sénégal mais un couvre-feu de 20 heures à 6 heures», a dit Hervé Renard rapporté par le quotidien français.

Le double vainqueur de la Can avec la Côte d’Ivoire et la Zambie, qui a une épouse sénégalaise, retourne donc au Sénégal.

Comme le reste du monde, le Sénégal est également touché par le coronavirus. La pandémie gagne du terrain dans plusieurs régions de ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui compte à ce jour 105 cas confirmés. Un couvre-feu de 20h à 6h est d’ailleurs instauré depuis lundi dernier dans tout le pays pour lutter contre le Covid-19.

Rennes : Mbaye Niang et Edouard Mendy en chômage partiel

Comme la plupart des clubs de Ligue 1, dont le Psg, le Stade Rennais va être contraint de prendre des mesures financières pour pallier la suspension de la Ligue 1, en raison de la pandémie du coronavirus. Après avoir annoncé l’arrivée de Nicolas Holveck comme nouveau président, la semaine dernière, le club breton s’apprête à passer en chômage partiel.

«Tout a été fait de manière transparente avec la direction. Il y a eu des réunions pour expliquer la démarche, le fait qu’on allait passer en chômage partiel. Tout a été très clair avec les joueurs, ça a été très bien compris par tout le monde», a expliqué son entraîneur Julien Stéphan, mercredi sur Tv Rennes. Pour l’heure, les joueurs et le staff technique sont toujours en confinement à leur domicile. Aucune date de reprise n’a pour l’instant été fixée.