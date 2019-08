L’interpellation de Ahmad Ahmad en juin dernier, en marge du Congrès de la Fifa, vient de connaitre une suite, selon lagazettedufennec, un site algérien. L’ex-Secrétaire général de la Caf, Amr Fahmy, licencié en avril dernier par le président de la Caf, vient d’annoncer ce mardi qu’il a «été convoqué, après m’avoir consulté sur mes disponibilités pour témoigner dans l’affaire Ahmad Ahmad et Tactical Steel. Je me suis donc rendu aujourd’hui (mardi) dans les locaux de la police de Nanterre spécialisée dans les affaires de corruption et la fraude fiscale. J’ai quitté les locaux à 19h, après avoir fini mon témoignage», a conclu l’ex-secrétaire général de la Caf. Le bi-hebdomadaire algérien Botola avait publié des documents exclusifs de l’affaire Tactical Steel, du nom de l’entreprise française fondée quelques mois après l’élection du Malgache à la tête de la Caf, par l’ami personnel du bras droit de Ahmad Ahmad, Loic Gérant. Pour rappel, la société Tactical Steel a bénéficié de plus de 3,5 M$ de contrat de la part de la Caf, sans aucun appel d’offres. Une affaire à suivre !