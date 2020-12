Le Président ivoirien Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi à Abidjan, moins de deux mois après son élection. Il a annoncé la création d’un ministère de la Récon­cilia­tion nationale et appelé à la reprise du dialogue avec l’opposition en vue des élections législatives.

C’est au cours d’une cérémonie sobre et brève – moins de deux heures – que le Président ivoirien Alassane Ouattara, réélu à un troisième mandat avec 94,27% des voix le 31 octobre, a prêté serment sur la Cons­titution, ce lundi matin au Palais présidentiel d’Abidjan. Une première dans l’histoire du pays.

«C’est avec beaucoup d’honneur et de responsabilité que j’ai prêté serment, je mesure l’ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l’engagement de l’assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes. C’est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures», a déclaré Alassane Ouattara en introduction d’un discours d’une trentaine de minutes, se posant ainsi en rassembleur d’un pays affecté par de vives tensions.

La cérémonie a en effet été organisée au terme d’un processus électoral marqué par le boycott de l’opposition qui ne reconnaît toujours pas le scrutin, l’arrestation de certains de ses leaders, ainsi que des violences meurtrières, notamment dans le centre du pays.

Le chef de l’Etat a ensuite dressé la liste de ses priorités pour les cinq prochaines années. Parmi elles : l’éduction, la formation et l’emploi des jeunes. «A compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais Coges, ces frais des comités de gestion des établissements scolaires supportés par les parents d’élèves», a-t-il promis.

Et d’égrainer les autres grands chantiers de son nouveau mandat : la multiplication des centres de formation professionnelle «pour garantir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire», le soutien à l’emploi des femmes, la vaccination contre le Covid-19 à partir d’avril 2021, la généralisation de la Couverture maladie universelle (Cmu), l’amélioration de la qualité de l’offre des soins, le recul de la pauvreté «à travers l’émergence d’une classe moyenne» ou encore le renforcement du lien avec le secteur privé et une répression plus sévère de la corruption qui «sape les fondements même de l’état de droit et de la démocratie».

Des violences «intolérables»

Alassane Ouattara a par ailleurs annoncé la création «dans les prochains jours» d’un ministère de la Réconciliation nationale, dont l’objectif sera «le renforcement de la cohésion nationale et la réconciliation des fils et filles de Côte d’Ivoire».

«L’élection présidentielle a donné lieu à des violences intolérables», a regretté le Président ivoirien, les condamnant «avec la plus grande fermeté». «Ces actes graves ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l’impunité dans notre pays. C’est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n’est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair.»

Début décembre, l’Ong Human rights watch (Hrw) avait appelé le gouvernement ivoirien à «enquêter de toute urgence sur les meurtres de plus de 50 personnes lors des violences politiques et intercommunautaires».

Pas de réconciliation sans dialogue, a affirmé le Président ivoirien. «J’ai donné des instructions au Premier ministre, Hamed Bakayoko, pour reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la Cedeao relatives à la Commission électorale indépendante (Cei) dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021, a-t-il déclaré. J’invite l’ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s’offre à tous pour aboutir à une décrispation du climat par le dialogue, afin de renforcer la paix et la stabilisé de notre pays.»

L’opposition réclame une refonte de la Cei, qu’elle estime inféodée au pouvoir. Officiellement, les négociations entamées le 11 novembre au Golf-hôtel d’Abidjan entre Alassane Ouattara et l’ancien Président et opposant Henri Konan Bédié sont rompues. Le 9 décembre, ce dernier a annoncé la fin du Conseil national de transition (Cnt) et appelé lui aussi à un dialogue national réunissant les forces vices de la Nation sous l’égide de facilitateurs indépendants. Il maintient cependant une condition : la libération des opposants.

Un parterre de chefs d’Etat

Alassane Ouattara a prêté serment devant un parterre de chefs d’Etat de «pays frères», membres de la Cedeao, qu’il a remerciés de leur présence en les désignant chacun par des surnoms «affectueux». «Mon jeune frère» pour Patrice Talon, Macky Sall et George Weah, «mon neveu» pour le Burkinabè Roch-Marc Christian Kaboré, «l’empereur» pour le Congolais Denis Sassou Nguesso, «ma chère sœur» concernant la Présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde, «double excellence» à propos de Nana Akuffo-Addo, fraîchement réélu au Ghana, «fils» pour le Président de la transition malienne, Bah N’Daw, «l’émir du Sahel» au sujet du Nigérien Mahamadou Issoufou et enfin «notre jeune doyen» pour le Togolais Faure Gnassingbé.

Le Président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et l’ancien Président français Nicolas Sarkozy avaient aussi fait le déplacement. La France était officiellement représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

«J’ai une pensée toute particulière pour celui que j’aurais tant souhaité voir à ma place aujourd’hui, mon fils, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (décédé le 8 juillet 2020), candidat désigné le 12 mars 2018 par le Rhdp pour l’élection présidentielle», a enfin souligné Alassane Ouattara à la fin de cette longue séquence de remerciements.

Jeune Afrique