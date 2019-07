Alors que l’arrivée du concurrent Pathé est prévue fin 2019 ou début 2020 à Abidjan, le groupe ivoirien Majestic Cinéma a doublé sa capacité en faisant l’acquisition du multiplex de Yopougon, disposant désormais de 1 480 sièges dans la capitale économique.

Le groupe ivoirien Majestic Cinéma, qui détient le monopole de l’exploitation des salles de cinéma à Abidjan, se prépare à l’arrivée d’un géant du secteur, le français Pathé. Après avoir démarré en mai 2015 avec trois salles Ivoire (385 places), Sococé (180 sièges) et Prima (233 places), soit pour un total de 798 sièges, Majestic est passé à l’offensive en doublant sa capacité par l’acquisition du multiplex du centre commercial Cosmos de Yopougon, propriété du groupe britannique HC Capital Properties, qui s’est allié au gestionnaire de grande fortune Saradar Family Office.

Cosmos est doté de trois salles de cinéma, dont la plus grande est de 314 places et les deux autres de 184 places chacune. Le site de Cosmos dispose des dernières technologies et des innovations en matière cinématographique. Des places pour personnes à mobilité réduite ont été aménagées dans le multiplex.

1 480 sièges pour concurrencer Pathé

Majestic possède désormais un pack de 1 480 sièges dans la capitale économique en attendant l’arrivée de son concurrent prévu initialement pour mi-2019, mais ne sera opérationnel que fin 2019 ou début 2020.

Pathé s’implante à Abidjan dans le quartier de Marcory (sud ) avec le groupe Prosuma, le numéro un de la grande distribution en Afrique subsaharienne francophone. «Le marché est ouvert. L’arrivée de ce gros concurrent ne nous inquiète pas. Nous continuerons notre développement en analysant toutes les opportunités», a expliqué Sylvain Agbré, le directeur d’exploitation de Majestic Cinéma.

Objectif : 1 million d’entrées dans les prochains mois

Le taux de fréquentation des salles oscille entre 20 et 25%. Depuis l’ouverture des enceintes en 2015, environ 800 000 entrées ont été enregistrées. L’objectif est de franchir 30 à 40% de progression sur les entrées en visant très rapidement plus de 1 million d’entrées au cours des prochains mois.

Majestic, qui bénéficie d’un partenariat avec les studios Marvel, projette en exclusivité les grandes productions américaines et les blockbusters.

Jeune Afrique