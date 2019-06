Pour indiscipline, un joueur du Burundi exclu de la sélection

Des sélections ont déjà commencé à se distinguer dans d’autres registres. En plus des problèmes de primes qui ont secoué pas mal d’équipes ces dernières heures, le Burundi vient d’annoncer l’exclusion d’un de ses joueurs. Il s’agit de Ndikumana Yamini Selemani. C’est via un communiqué de la fédération que la décision a été rendu publique. La raison invoquée serait dû à un «comportement d’indiscipline manifesté par le joueur violant, ainsi les consignes de conduite et de solidarité que se sont convenus les joueurs et le staff pour défendre les couleurs nationales». La Caf n’autorise des changements qu’avant 24 heures du coup d’envoi de la compétition.

Les joueurs du Congo ont passé la journée à l’hôpital

Imbroglio autour du Congo. En raison d’un oubli administratif, l’Equipe de Cédric Bakambu a été contrainte de passer une bonne partie de la journée à l’hôpital afin de se soumettre à des tests médicaux. Une préparation loin d’être idéale à la veille d’un match important. Le Congo était tenu de transmettre à la Caf des examens médicaux de chaque joueur dûment signés par le médecin de la sélection. Comme beaucoup de pays, les Congolais se sont soumis à ces examens durant le stage de préparation à Marbella en Espagne il y a plusieurs semaines. Oui, mais voilà, la cellule médicale a manifestement oublié d’envoyer les documents à la Caf.

Meilleur buteur : Habib Bèye voit Mbaye Niang ou Mo Salah

«Il y a beaucoup de joueurs dans cette Can qui peuvent vraiment faire la différence. Mais je pense que Mohamed Salah et Mbaye Niang seront sûrement dans le trio de tête dans cette compétition», pronostique l’ancien arrière droit de la sélection nationale du Sénégal, Habib Bèye, aujourd’hui consultant à Canal+.

Eto’o ne voit pas le Sénégal remporter la Can

Comme tout observateur du football africain, Samuel Eto’o a donné son pronostic pour la Can 2019. L’ancien Lion Indomptable ne compte pas le Sénégal parmi les favoris pour la victoire finale. Selon lui, le Nigeria, l’Egypte, le Maroc et le Cameroun seront dans le dernier carré. «A la fin du tournoi, il y aura le Nigeria, l’Egypte, le Maroc et le Cameroun. Et de mon point de vue, je pense que des équipes comme le Bénin, la Mauritanie vont nous surprendre.»

Les ballons de la Can créent la polémique

Les ballons de la Can, dévoilés le 29 mai dernier, font parler. Selon certaines sélections, leur demande à la Caf pour obtenir un lot de ce ballon a été refusée alors que d’autres ont vu leur demande acceptée. Présent en conférence de presse, le président de la Caf, Ahmad Ahmad, a réagi à ce polémique. «Certaines équipes nous ont contacté et sont venues la récupérer ici en Egypte. D’autres sont moins réactives», a confié le Malgache. Mais la polémique ne s’arrête pas là puisque le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, juge que le ballon trouvé en Egypte est différent des autres ballons de la Can 2019 qu’il avait eus.

Le syndicat des joueurs souhaite quatre pauses fraîcheur à la Can

Alors que deux pauses fraîcheur sont prévues pour les rencontres de la Can, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels propose d’en ajouter deux autres en raison des forts pics de chaleur attendus en Egypte pendant la compétition. Les températures devraient facilement atteindre les 40 degrés, voire plus.