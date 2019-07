Les Lions en vert en finale

Les joueurs algériens vont évoluer en blanc durant la finale de la Can 2019. Les Sénégalais quant à eux vont jouer en vert. C’est ce qui a été décidé lors de la réunion technique d’avant-match. Pour rappel lors du premier match entre les deux équipes durant la phase de poule, ce sont les Lions qui étaient en blanc et les Fennecs en vert.

Edouard Mendy est au Caire

Comme promis, le gardien de but des Lions, Edouard Mendy, forfait pour la suite de la Can, sera bien présent au Caire pour suivre la finale. Il était attendu hier soir dans la capitale égyptienne. Par contre pas de confirmation sur la présence de Cheikh Ndoye.

Vendredi, un jour porte-bonheur pour les Lions

La finale de la Can 2019 se joue ce 19 juillet qui tombe un Vendredi. Justement Vendre­di, est un jour qui réussit aux Lions. Passons en revue les succès enregistrés un vendredi. Vendredi 07/03/86 au Caire Sénégal bat Egypte 1-0. Vendredi 31/05/2002 Sénégal bat la France 1 à 0. Vendredi 03/02/2006 Sénégal bat la Guinée à Alexandrie 3 à 2. Vendredi 10 novembre 2017 Sénégal bat Afrique du sud 2 à 0 et se qualifie au Mondial russe. Vivement donc une victoire finale ce vendredi 19/07/19.

Pourquoi la Caf a remplacé l’arbitre sud-africain

L’arbitre sud-africain Victor Gomes éjecté de la finale Can 2019 alors qu’il a été désigné 24 heures plutôt, a été victime du «différend» entre l’Afrique du Sud et le Sénégal lors des éliminatoires du Mondial 2018 selon des informations exclusives de luxew.info, visité par sanslimites.sn. Et pour confirmer cette hypothèse, des notes d’alerte seraient même venues de la Fifa pour appeler la Caf à être plus regardant sur le choix pour éviter toute suspicion qui naitrait de l’arbitrage de Victor Gomes, qui n’a jamais arbitré le Sénégal dans sa carrière. Par contre, le sifflet sud-africain avait déjà officié deux matchs de l’Algérie en éliminatoires de Can 2015 et 2017. Finalement c’est le Camerounais Alioum (37 ans) qui a été retenu.

Infantino souhaite une bonne chance… à l’arbitre

Gianni Infantino, le président de la Fifa, est présent en Egypte depuis quelques jours et sera en tribunes pour assister à la finale. Sans surprise, il n’a pas voulu prendre parti avant la rencontre. «L’Algérie est une grande équipe, elle est en finale. Félicitations à elle, mais au Sénégal aussi. Bonne chance à tout le monde et surtout à l’arbitre», a-t-il déclaré.

Esprit fair-play entre journalistes sénégalais et algériens

Pour la finale de la Can, ce sont plus de 600 journalistes qui se inscrits pour assister à la rencontre. Une forte demande que les membres du Comité d’organisation ont eu du mal à satisfaire. Du coup, les journalistes sénégalais et algériens seront sélectionnés en priorité. A noter qu’il y avait plus de 120 journalistes présents lors de la conférence de presse d’avant-match marquée par l’esprit fair-play prôné par les journalistes des deux pays afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Le président de l’Anps et son homologue algérien ont échangé des maillots. Une manière d’éviter les incidents survenus entre Tuni­siens et Sénégalais dans les tribunes lors des demi-finales.