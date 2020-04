Pourtant très calme, Samuel Eto’o n’a pas su garder son sang-froid à la découverte d’une vidéo de la télé française. Deux scientifiques font le tour des réseaux sociaux à la suite de leurs propos.

Sur la vidéo, on voit Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin à Paris, suggérer une étrange idée au professeur Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm : utiliser l’Afrique comme «laboratoire» pour tenter de voir si le vaccin Bcg contre la tuberculose ne pourrait pas fonctionner face au Covid-19.

«Si je peux être provocateur, ne devrait-on pas faire cette étude en Afrique où il n’y’a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme on avait fait dans certaines études sur le Sida, chez les prostituées, on essaie des choses car elles sont hautement exposées et ne se protègent pas», a développé Mira sur LCI. Des propos qui ont mis Samuel Eto’o hors de lui. «Fils de p… Vous n’êtes que de la MERDE. N’est-ce pas, l’Afrique est vôtre terrain de jeu…», a lâché l’ancien attaquant du Fc Barcelone sur Instagram.