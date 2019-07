Connus à travers le monde du foot pour leur fort caractère, la relation entre Maurizio Sarri et Cristiano Ronaldo n’a pas commencé de la meilleure des manières. Le premier match de la pré-saison des Turinois, perdu dimanche dernier face à Totten­ham (2-3), a permis de le constater.

Tensions entre Ronaldo et Sarri ?

Buteur lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a ensuite été remplacé par Sarri, 3 petites minutes seulement après sa réalisation. Chose qui n’a pas du tout plu au quintuple Ballon d’Or, sorti dépité. Souriant au moment de taper dans la main de son remplaçant, CR7 change soudain d’expression au moment d’aller saluer Maurizio Sarri. S’il serre bien la main de son entraîneur, arrivé cet été pour succéder à Massimiliano Allegri, le Portugais lui adresse quelques mots, accompagné d’un regard noir.

D’après des médias italiens, rapporte Don Balon, Sarri aurait reproché une erreur à CR7. Rapidement, l’attaquant portugais change de visage et répond à l’ancien coach de Chelsea, tout en se dirigeant vers le banc.

D’après le média, l’ancien joueur du Real Madrid est loin d’être convaincu par l’approche de Sarri, encore moins par la manière dont il gère l’effectif. En plus, Ronaldo ne comprendrait pas pourquoi la direction turinoise a mis le portugais Joao Cancelo, son ami proche, sur le marché des transferts. D’autant plus que le latéral droit a fait une très bonne saison l’année précédente.

Cristiano aurait donc fait part de sa colère aux dirigeants du club et fait pression pour que les choses changent. Sinon, il menace de quitter l’équipe et pourrait activer une des deux offres dont il dispose actuellement. En effet, Manchester United souhaiterait vivement le voir revenir.

Devant la presse, Sarri a préféré calmer le jeu, déclarant que Ronaldo était «le meilleur joueur de l’équipe». Pas sûr que cette déclaration plaise à Ronaldo, qui se considère tout simplement comme le meilleur joueur du monde…