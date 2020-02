Le Real Madrid ne remportera pas une vingtième Coupe du Roi cette saison. Les partenaires de Karim Benzema et Alphonse Areola ont été battus à domicile en quarts de finale ce jeudi par la Real Sociedad (3-4) à l’issue d’un match enlevé. Une large défaite qui met fin à leur parcours dans la compétition et à une série de 21 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues.

Devants au score à la mi-temps après un but de Odegaard, les Basques ont alourdi le score en menant 3-0 après la pause grâce à un doublé de Isak, avant de voir Marcelo réduire la marque. Mais vaillants, ils ont inscrit dans la foulée un quatrième but par l’intermédiaire de Merino. Les buts de Rodrygo puis de Nacho en fin de match n’y changeront rien.

Sensation, après le Real Madrid, le Fc Barcelone est également éliminé de la Coupe du Roi. C’est Williams qui surprend les Blaugranas en toute fin de rencontre.