Alors qu’il a perdu le brassard de capitaine de la Seleçao, Neymar doit aussi tirer un trait sur la Copa America (14 juin-7 juillet) qui se jouera chez lui au Brésil. En effet, la star du Psg est officiellement forfait pour cette compétition à cause d’une blessure à la cheville droite. Les faits se sont produits lors d’un match amical contre le Qatar, et ce, dès la 14e minute de jeu.

C’est en larmes qu’il a dû quitter la pelouse, le pied empêtré dans une poche de glace. La Fédération brésilienne a ainsi annoncé qu’il souffre d’une rupture du ligament de la cheville droite. Une blessure semblable l’a déjà privé, à deux reprises, des 8es de finale de la C1 avec le Psg.

Mais les tracasseries ne s’arrêtent pas là pour la star brésilienne qui est accusée d’abus sexuel par une jeune femme brésilienne. Les faits supposés auraient eu lieu le 15 mai vers 20h dans un hôtel parisien proche de l’Arc de Triomphe. Une plainte a été enregistrée vendredi contre l’attaquant dans un commissariat de Santo Amaro, non loin de Sao Pau­lo.

L’Equipe, qui a consulté le procès-verbal, révèle que la jeune fille y explique avoir sympathisé avec Neymar via les réseaux sociaux, avant que ce dernier ne lui offre un billet pour Paris. Selon la plaignante, les jeunes gens auraient flirté à l’hôtel avant que Neymar ne se montre violent et l’agresse sexuellement.

La star du Psg n’a pas tardé à réagir. Dans une longue vidéo publiée cette nuit sur son compte Instragram, Neymar se défend de toute accusation et relate sa version des faits. Le Brésilien qui affirme être tombé dans un piège, parle de tentative d’extorsion. «Je suis accusé de viol (…) un mot lourd et fort, mais c’est la vérité du moment. C’est triste et très mauvais d’être accusé d’une telle chose. Qui me connaît sait que je ne ferai jamais un truc pareil», a soutenu Neymar.