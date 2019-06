Coup dur pour le Mali. Yves Bissouma ne sera pas en Egypte en juin-juillet. Convoqué par le sélectionneur du Mali pour la Can 2019, le milieu de terrain de Brighton est touché à l’épaule et ne pourra plus participer à la compétition.

«Yves a une fracture au niveau de son épaule. Son club a officiellement saisi le médecin des Aigles pour le faire soigner pendant ces vacances. Il y a eu beaucoup d’échanges entre le médecin de l’Equipe nationale et son club. Et finalement le joueur a été mis à la disposition de son club pour des soins. Du coup il ne sera pas opérationnel pour la Can avec nous», a fait savoir le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba dans des propos relayés par Foot Mali.

Déjà absent pour les mêmes motifs en mars dernier, l’ancien Lillois, âgé de 22 ans, ne disputera pas sa deuxième Can à partir du 21 juin prochain en Egypte.

Rappelons que Mamadou Samassa lui aussi ne disputera pas la Can 2019 avec le Mali. Ainsi que l’avait laissé entendre le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba, le gardien de but de Troyes a refusé d’honorer la convocation. L’in­téressé ne dément pas, mais remet la balle dans le camp de son coach, accusé d’entretenir le flou au moment d’établir une hiérarchie à son poste.