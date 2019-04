Les inquiétudes des observateurs au sujet de Eric Bailly ont été confirmées par Manchester United. Sorti à la 70ème à la suite d’un choc avec Kovacic dimanche lors du match Manchester United-Chelsea (1-1), Bailly est out pour le reste de la saison avec United. Eric est également certain de ne pas pouvoir participer à la Can 2019 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire. «Nous pouvons confirmer que le défenseur de Manchester United, Eric Bailly, a été blessé au ligament du genou droit lors du match de Premier League dimanche contre Chelsea à Old Trafford. En outre, Bailly ne sera pas en mesure de participer au prochain tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations», indique le site du club de Manchester.

Une mauvaise nouvelle pour le défenseur mancunien pour qui la Can en Egypte était un objectif majeur de la saison. Au-delà de son absence certaine avec les Eléphants, qui démarrent leur préparation le 30 mai 2019 en France, cette blessure pourrait compromettre l’avenir direct de Bailly pisté par Arsenal et Lyon.

Cette mauvaise blessure devrait faire reculer les prétendants jusqu’à la guérison totale de l’Eléphant.

La durée de l’indisponibilité de Eric Bailly n’a pas encore été dévoilée par le staff médical de Manchester United. Une précision que Ole Gunnar Soljkaer devrait faire au cours de sa conférence de presse de vendredi prochain.

Avec Sport-ivoire