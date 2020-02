L’Equipe nationale sénégalaise des moins de 20 ans, invitée à la Coupe arabe des nations, jouera ce mardi son premier match, contre celle des Emirats Arabes Unis. Le Sénégal jouera son deuxième match contre le Soudan, vendredi. Les Lion­ceaux se mesureront ensuite à la Libye, le 24 février. Sénégal, Djibouti et Madagascar sont les pays africains invités à ce tournoi sans être membres de l’Union des nations arabes de football. La Coupe arabe des nations a démarré ce lundi et prendra fin le 5 mars. Pour la poule A, on a Irak, Mauritanie, Tunisie et Koweït. La poule B : Djibouti, Maroc, Bahreïn et Madagascar. L’Egypte, l’Arabie Saoudite, l’Algérie et la Palestine constituent la poule C.

Aps