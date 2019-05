Incroyable mais vrai ! L’arbitre sénégalais, Maguette Ndiaye, a été la cible des joueurs tunisiens du Cs Sfaxien juste après leur élimination en demi-finale retour de la Coupe de la Caf par les Marocains de l’As Berkane (3-0, 1-0 à l’aller). Le juge sénégalais a été pris à partie par les joueurs qui se sont rués sur lui. Un acte d’agression assez grave qui devrait pousser la Caf à réagir à travers des sanctions très sévères.

Berkane a plié l’affaire en 30 minutes. L’international togolais Kodjo Laba a lancé l’alerte sur penalty dès l’entame (8ème) ensuite Nemsaoui assurait la parité au score (19ème) avant que l’international burkinabè Isooufou Dayo ne signe le but de la qualification (30ème).

Berkane s’offre ainsi une remontada (3-0) et file en finale de la Coupe Caf. Les Berkanis disputeront pour la première fois de leur histoire la finale d’une compétition continentale. C’est aussi un grand jour pour le football marocain qui verra deux de ses deux clubs jouer les finales de Ligue des Champions et Coupe Caf. La Supercoupe pourrait donc être historique. Car jamais deux clubs marocains ne se sont affrontés au sommet de l’Afrique. Seule l’Egypte et la Tunisie sont parvenues à remporter les trois titres continentaux en une saison en alignant deux clubs locaux en finale de Supercoupe.

Avec Wiwsport