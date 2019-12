Les matchs As Pikine-Jaraaf et Casa Sports-Stade de Mbour sont les affiches phare du premier tour de la Coupe de la Ligue 2019-2020. Battue par l’As Pikine (0-1) en match comptant pour la 2e journée de la Ligue 1 de football, l’équipe de la Médina n’a pas besoin d’attendre la manche retour du championnat pour prendre sa revanche. Elle aura l’occasion de le faire avec ce match devant les opposer pour le compte du premier tour de cette compétition, réservée aux équipes engagées dans le championnat professionnel. Avec deux victoires en autant de matchs comptant pour le championnat, l’As Pikine a baissé de ton en se faisant accrocher par l’équipe de Mbour PC lors de la 3ème journée jouée le week-end dernier.

Le match entre le Casa-Sports et le Stade de Mbour est l’autre affiche de la Coupe de la Ligue devant opposer des équipes de l’élite. Si le Casa, après une entrée en matière ratée (0-1) contre Teungueth Fc en championnat, a su redresser la barre en gagnant ses deux matchs contre Diambars (2-1) et Ndiambour (1-0), les Stadistes peinent en ce début de championnat. Après avoir perdu leur président (Saliou Samb) qui a démissionné de ses fonctions, l’équipe fanion de la capitale de la Petite Côte multiplie les revers sur le terrain. Le Stade de Mbour est la seule équipe à n’avoir marqué aucun point en trois journées de Ligue 1. Les équipes de Génération Foot, Diambars, Teungueth Fc et Cneps Excellence sont exemptes pour ce premier tour, informe la Ligue sénégalaise de football professionnel, après le tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi à son siège.

Aps