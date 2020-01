Les équipes de Ligue 2, Thiès Fc, Jamono de Fatick et Guédiawaye Fc, ont accompli de véritables exploits en éliminant Mbour Petite Côte, le Ndiambour de Louga et l’Us Gorée, tous des clubs de Ligue 1, lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue ce week-end. Dimanche à Mbour, Thiès Fc, une équipe promue en Ligue 2, a battu Mbour Petite Côte qui jouait sur son propre terrain, 1 but à 0. Guédiawaye Fc, qui est également en Ligue 2, a réussi la prouesse de battre l’Us Gorée, un club de l’élite, avec le même score. Gorée, en difficulté en ce début de saison, est à la dernière place du classement de la Ligue 1, après quatre journées. Jamono de Fatick a été la première équipe de Ligue 2 à avoir bousculé la hiérarchie. Samedi, les Fatickois ont battu le Ndiambour de Louga, 1-0. C’est lors des prolongations qu’il a arraché la qualification au prochain tour de la Coupe de la Ligue, une compétition de la Ligue sénégalaise de football professionnel à laquelle prennent part les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2.

Aps

Résultats

Us Ouakam-Keur Madior : 0-3 ; Niary Tally-Linguère : 2-1 ; EJ Fatick-Amitié Fc : 1-0 ; Jamono-Ndiambour : 1-0 ; Demba Diop Fc-Renaissance : 2-0 ; Dakar Sacré-Cœur – Duc : 1-0 ; As Douanes-Africa Promo Foot : 3-1 ; Casa Sports-Stade de Mbour : 1-0 ; Guédiawaye Fc-Us Gorée : 1-0 ; Port-Sonacos : 0-1 ; Jaraaf-As Pikine 0-0 (2 Tab 4).