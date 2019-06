Après un an de break, la Coupe de la Ligue reprend ses droits. Ce sera demain dimanche avec la finale Génération Foot-Diambars, prévue ce dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine à partir de 16h.

La particularité de cette finale est qu’elle va opposer deux centres de formation. Deux formations qui ont connu une saison aboutie au moment de se défier.

Sacré championne de la Ligue 1 cette saison, après un premier titre remporté il y a trois ans, Génération Foot aspire à remporter la Coupe de la Ligue pour s’offrir un doublé. Et inscrire par la même occasion son nom à cette compétition que son adversaire Diambars avait remportée en 2016.

Considérée comme le favori naturel de cette finale, Génération Foot fera face à une formation de Diambars, le vent en poupe, après avoir retrouvé la Ligue 1, un an après sa relégation.

Après avoir choisi sur le banc Demba Mbaye en remplacement du manager général Olivier Perrin, les Grenats avaient sorti de la compétition Keur Madior et le Stade de Mbour. Du coup, l’équipe du président Mady Touré aura certainement envie d’accrocher à son tableau de chasse une autre équipe de Mbour.

Amputée de quelques de ses joueurs qui disputent le Mondial U20 en Pologne, à savoir Ousseynou Niang et Ibrahima Dramé pour ne citer que ceux-là, Diambars voudra compter parmi les rares équipes à battre cette saison Génération Foot.

Hormis la défaite en Coupe du Sénégal contre l’Ugb, Gf était à deux doigts de boucler le championnat sans la moindre défaite. Mais c’était sans compter avec la Douane qui a fini par lui infliger son premier revers lors de 26ème et dernière journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise.

Le club partenaire du Fc Metz avait éliminé le Jaraaf en demi-finale pour gagner le privilège de disputer cette finale de Coupe de la Ligue face à la formation de Saly qui avait sorti l’Us Gorée après la séance des tirs aux buts.

Notons que le Casa Sports, l’As Pikine, Niary Tally, Guédiawaye Fc, As Douanes, Diambars et Stade de Mbour sont les seules équipes à avoir remporté la Coupe de la Ligue.

