Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation de la Covid19 ce 4 juin 2020. Soit 3 mois après le premier cas.Sur 1348 tests réalisés 89 sont positifs 6,6%. Il s’agit de 74 cas contacts et 15 issus de la transmission sanitaires. Dakar ouest 3, nord 2, Grand Dakar 1 ; Bargny 1 , Touba et Tivaone 1, Mbao 1, Rufisk 1 , Djof Yoor, Matam 1, et Thilogne 2.

16 cas graves sont enregsistrés.

Au total 4021 cas positifs dont 2162 guéris 45 guéris et 1813 patients sont hospitalisés.

Abdoulaye Diouf Sarr a fait le bilan global de la lutte en 3 mois

« 49 090 test réalisés dont 4021 positifs soit un taux de positivité de 7,36%. 2162 malades sont guéris soit 53,73%. 45 décès enregistrés soit 1,12% qui est largement inférieur à la moyenne mondiale et africaine. 27 sites de traitements sont au Sénégal. La courbe des cas confirmés est en baisse. La semaine du 20 avril et 11 mai, le nombre de cas confirmés est passé 311 a 771 par semaines. La semaine 11 a enregistré le nombre le plus importants, nous constatés une tendance baissières des confirmés. Une perspective encourageante qui ne doit pas nous conduire au relâchement. NOus devons adopter une posture pour activer cette progresser pour réduire les cas.

Dakar, une région qui a enregistré 56% des cas positifs

« 75% des cas confirmés sont dans le département de Dakar soit 56% des confirmés du Sénégal. Nous avons une nouvelle stratégie. Il s’agit d’appliquer dans la rigueur les mesures barrières et un ciblage des groupes à risques. Ces points seront développés samedi » a déclaré Diouf Sarr.