Les nominés pour les titres de Roi, Reine, Révélation Homme et Révélation Dame de la saison 2017-2018 sont connus. A l’issue du dépouillement des bulletins de nomination des candidats, la commission en charge du couronnement Roi et Reine, a proclamé les résultats, informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de basket. Pour l’élection du «Roi» de la saison, il s’agit de Mamadou Lamine Diop (Duc), Pape Moustapha Diop (Douane) et Birahim Gaye (As Douanes). Pour la «Reine» de la saison, il y a Ndèye Fatou Ndiaye (Duc), Ndèye Fatou Ndiaye (Slbc) et Nassira Traoré (Duc). Les successeurs de Louis Adams, Ndèye Sène, Alkaly Ndour et Lolly Ndiaye seront donc connus lors d’un point de presse qui sera communiqué très prochainement.