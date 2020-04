L’ex-capitaine de la sélection nationale, Didier Drogba, rêve de prendre les commandes de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Mais plus les jours passent plus les ennemis sortent et se dressent sur son chemin.

Lâché par ses anciens coéquipiers Kalou Bonaventure et Ahmed Ouattara, l’ex-attaquant de Chelsea, Didier Drogba, se prononce sur l’avis de ses ex-coéquipiers de l’Equipe nationale concernant sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

«Je demande aux Ivoiriens de garder leur calme, nous avons besoin de tous…»

«Je demande aux Ivoiriens de garder leur calme, car nous avons besoin de tous et de toutes pour apporter le changement», a lancé en guise d’appel l’ancien capitaine des Eléphants. Qui poursuit : «A quoi nous servirait une fédération avec beaucoup de querelles et de divisions ? Rien ! Absolument rien, car nous perdrons plus de temps à réconcilier les différents acteurs du football qu’à dérouler notre programme d’activités… Nous avons besoin de tous pour réussir ce challenge», a déclaré la légende ivoirienne.

«Drogba a été un footballeur extraordinaire, mais il n’est pas prêt…»

En tout cas, la dernière sortie l’ancien international ivoirien, Ahmed Ouattara, qui dit ne pas soutenir Drogba fait désordre. Pour l’ex-attaquant, Drogba a été un footballeur extraordinaire. Mais il estime qu’il n’est pas encore prêt pour une telle responsabilité. Selon lui, «il est trop tôt pour qu’il devienne président de la Fif, parce qu’il ne maîtrise pas les rouages», a-t-il dit, invité sur le plateau de «La Grande Team» sur La 3. Pour Ahmed Ouattara, soutien du candidat Idriss Diallo, Drogba sera prêt «dans 2 ou 3 ans».

Notons que dans son programme, Drogba, en cas de victoire, promet de porter à la tête de l’instance plusieurs changements, surtout au niveau local, avec chaque club de l’élite ivoirienne qui aura 150 millions Cfa plus un bus. De même, tous les joueurs locaux seront assurés. Une assurance sociale, gage de leur survie et celle de leur famille. Entres autres aspects de son plan-programme.