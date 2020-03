La 7e édition du Trophée Mousso, une course automobile exclusivement destinée aux femmes, a été remportée ce dimanche par Sandra Pallaud. Elle devance Penelope Theodosis et Clémence Blary. Un trio de nationalité française qui a survolé la compétition, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.

Au total, ce sont 23 pilotes qui ont participé à la présente édition sur la seule épreuve au programme de la journée : le «Gymkhana». Une édition qui aura quand même tiré en longueur, car entamée dans la matinée. Ce n’est finalement qu’en fin de journée que la gagnante de la compétition sera connue. Des impairs que le Comité d’organisation devra corriger pour la prochaine édition.

Double championne et doyenne de la compétition, Awa Dione n’a malheureusement pas pu rééditer son exploit d’il y a 13 ans. Eliminée dans les tours qualificatifs, elle se contentera d’une bonne et belle participation. «Mais le plus important est de participer et de faire revenir le Trophée Mousso, 13 ans après», disait la championne dont la fille, Célia Cissé, est la co-organisatrice de la présente édition.

Matar Ba : «L’Etat va s’impliquer pour pérenniser le Trophée Mousso»

Présent pour donner le coup d’envoi, le ministre des Sports, Matar Ba, a tenu d’abord à féliciter les organisateurs, mais aussi a rendu un hommage à la femme sénégalaise et à l’ensemble des femmes du monde, à l’occasion de la Journée internationale du 8 mars couplée au Trophée Mousso.

«C’est une excellente chose de participer à ce genre de manifestation. J’ai trouvé des femmes concurrentes, mais qui forment une famille», dira le ministre Avant d’informer que la gagnante de l’édition «sera distinguée par les ordres nationaux au nom du chef de l’Etat. C’est pour donner un autre cachet à cette belle initiative de Maodo (Guirandou) et ses amis. Ils ne seront plus seuls parce que l’Etat va s’impliquer pour pérenniser cette manifestation».

A noter que le Comité d’organisation n’a pas encore communiqué sur la date de la remise des récompenses. Une cérémonie qui primera outre le trio de tête, mais également l’ensemble des participantes, comme l’avait promis le Comité d’organisation.

wdiallo@lequotidien.sn