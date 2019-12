Longtemps barré par Nelson Semedo et Sergi Roberto, Moussa Wagué s’était contenté de suivre de loin ses coéquipiers du Fc Barcelone. Mais après la blessure du latéral droit portugais et la suspension de l’Espa­gnol, le latéral sénégalais en a profité pour glaner ses premières minutes de jeu. Ensuite titularisé par Valverde en Ligue des champions face à l’Inter (succès 2-1), Wagué s’est montré très bon.

Cependant, avec le retour sur blessure de Semedo, le temps de jeu du Sénégalais risque d’être réduit. Courtisé par plusieurs clubs dont certains de Bundesliga, de Premier League ou même de Ligue, un possible prêt de Wagué pour qu’il aille s’aguerrir avant de revenir plus fort la saison prochaine a été évoqué. Mais selon Mundo Deportivo, le Fc Barcelone a décidé de retenir son joueur. Moussa Wagué n’ira donc nulle part, d’après le média.