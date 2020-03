Pour permettre aux hommes des médias de faire leur travail, la corporation a obtenu une dérogation spéciale permettant à ces derniers de circuler pendant toute la durée du couvre-feu et, ce, sur toute l’étendue du territoire national. A cet effet, les organisations de la presse ont publié hier un communiqué pour détailler la distribution de ces autorisations spéciales de circuler. Des documents importants en cette période de propagation du Covid-19.

Par ces temps de couvre-feu, il n’est pas évident pour les acteurs de la presse de circuler pendant la durée de cette mesure d’exception. C’est pour ne pas continuer à subir les effets de cette décision que les associations de presse ont pu obtenir une dérogation spéciale. «Les organisations de médias (Appel, Cdeps et Synpics) ont procédé à la répartition des autorisations spéciales de circuler, émises par le ministère de l’intérieur, pour la mobilité des personnels des médias. Ces autorisations sont valables pour toute la période du couvre-feu et sur toute l’étendue du territoire national», explique, dans un premier temps, le document. Ainsi, il est noté qu’un «arbitrage a permis de fixer un quota pour chaque catégorie de médias».

D’après le communiqué, ces autorisations sont destinées aux médias, dont le siège social est dans le département de Dakar. Les médias implantés dans les autres départements et régions relèvent des préfectures de leurs localités.

A cet effet, les dispositions suivantes sont prises, souligne le document : «Les groupes de presse (plusieurs supports), les télévisions, les radios et la presse écrite se rapprocheront de Mamadou Ibra Kane, président du Cdeps (…) La presse en ligne s’adressera à Ibrahima Lissa Faye, président de Appel. La presse étrangère accréditée à Dakar et les free-lances prendront contact avec Bamba Kassé, Secrétaire général du Synpics. Les demandeurs d’autorisations spéciales disposent d’un délai de 72 heures (du dimanche 29 jusqu’au mardi 31 mars 2020 à 16 heures précises) pour le dépôt et le retrait. En attendant la mise en œuvre du dispositif des autorisations spéciales, les cartes de presse continuent d’être valables jusqu’au dimanche 5 avril 2020».