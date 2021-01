Pour faire face aux effets de la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement a décidé d’allouer 25 milliards de francs Cfa aux artisans. Sur cette enveloppe, une première tranche de 5 milliards a été dégagée. La zone Nord vient d’en recevoir sa part.

Le ministre de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel a procédé hier à Saint-Louis, au lancement de la première phase de distribution de l’aide allouée par le gouvernement du Sénégal aux artisans. Pour cette première phase pour laquelle une enveloppe de 5 milliards de francs a été dégagée sur les 25 prévus, les artisans de la zone Nord ont eu le privilège de recevoir leur part des mains de leur ministre de tutelle.

Cette première partie de l’aide d’un montant de 5 milliards sur un total de 25 milliards, permettra, selon le ministre de l’artisanat, à plus de 30 000 artisans du Sénégal de recevoir un montant unitaire de 150 000 francs Cfa par artisan en guise d’appui face aux effets de la crise sanitaire. Le gouvernement ne compte pas s’arrêter là, a expliqué Papa Amadou Ndiaye, qui a fait savoir que des opérations suivantes du Trésor permettront à court terme, à tous les inscrits de recevoir l’allocation exceptionnelle du gouvernement. Il a souligné dans la même lancée, et pour justifier davantage l’octroi de cette aide, que depuis l’apparition du virus Covid-19 au Sénégal, en mars 2020, l’activité économique a été négativement affectée, entraînant une baisse significative des chiffres d’affaires des entreprises et des revenus des travailleurs de l’artisanat et de l’informel.

Papa Amadou Ndiaye, qui n’a pas manqué de féliciter le président de la République pour avoir érigé l’artisanat en département ministériel et pour lui avoir apporté un appui dans le cadre du Fonds Covid-19, a profité de l’occasion pour sensibiliser les artisans de l’axe Nord en particulier et du Sénégal en général, au respect des gestes barrières. Il a en effet, insisté sur le respect des prescriptions sanitaires édictées par le ministère de la Santé, notamment le port du masque de protection. Il demande «aux artisans de rester mobilisés et de continuer à appuyer l’Etat comme ils l’ont toujours fait depuis le début de la pandémie, mais aussi d’adapter leurs modes de production et de commercialisation à cette conjoncture».

A cet effet, la délégation ministérielle est venue avec un important lot de matériels de prévention, destinés aux artisans par l’entremise des Chambres des métiers, a expliqué Papa Amadou Ndiaye, avant de lancer officiellement la mise à disposition des appuis destinés aux artisans des régions de Saint-Louis, Matam et Louga dans le cadre du Programme de résilience face au Covid-19.

De son côté, le président de l’Union des Chambres de métiers tout comme celui de la Chambre des métiers de Saint-Louis ont apprécié à sa juste valeur ce geste du gouvernement.