La Ligue belge de football a recommandé ce jeudi de mettre fin au championnat et de tenir en compte le classement actuel. Si ça se confirme, le Fc Bruges et Krépin Diatta devraient être sacrés champions de Belgique.

La Ligue belge de football a recommandé jeudi de mettre définitivement fin au championnat en cours face à la pandémie de coronavirus et «d’accepter le classement actuel (…) comme classement final», une décision inédite en Europe et qui doit être validée formellement le 15 avril.

Si la décision du Conseil d’administration de la Ligue venait à être acceptée en Assemblée générale, la Belgique deviendrait le premier championnat d’élite dans le football européen à prendre cette mesure drastique face à la crise sanitaire du Covid-19.

Réuni jeudi en audioconférence, le Conseil d’administration de la Pro League «a décidé à l’unanimité qu’il n’était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin» et a formulé le souhait «de ne pas reprendre les compétitions de la saison 2019-2020», précise un communiqué.

Concrètement c’est la phase des play-offs, disputée sous forme de mini-championnat de clôture, qui n’aurait pas lieu. La Ligue affirme avoir pris sa décision après avoir «pris connaissance» des recommandations formulées par les autorités, «selon lesquelles il est très peu probable que des matchs avec public puissent avoir lieu avant le 30 juin».

Le Fc Bruges occupait la tête de la Pro League devant La Gantoise et Charleroi avant la suspension du championnat. Du coup, si cette proposition est confirmée, Krépin Diatta et Bruges vont être sacrés champions de Belgique. Ils seront dans la même foulée qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. La deuxième place permettant d’accéder au troisième tour préliminaire de la C1. Ce sera le 15ème titre national pour le club dans lequel figurent d’autres Africains comme Simon Deli (Côte d’Ivoire) et Percy Tau (Afrique du Sud). Par ailleurs, la finale de la Coupe de Belgique est maintenue à une date qui sera déterminée.

La pandémie du nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 1000 personnes en Belgique, selon un bilan officiel communiqué jeudi par les autorités sanitaires.