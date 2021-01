Avec les 10 décès enregistrés hier, le Sénégal a officiellement dénombré 536 morts liés au Covid-19. Un chiffre alarmant qui montre que le taux de létalité dû au Covid-19 au Sénégal est à 2,2%.

Alarmant ! L’adjectif n’est pas de trop pour qualifier la pandémie. Rien qu’à la fin de la 2ème semaine de cette année, 57 victimes du Covid-19 ont été enregistrées au Sénégal. Hier, le ministère de la Santé et de l’action a annoncé le décès de 10 nouvelles personnes. Ce qui porte à désormais 536 décès depuis mars 2020. Le rapport de situation no 78 du 18 janvier 2021 a compté 1 691 nouvelles contaminations à la 2ème semaine de janvier. Ainsi, à la date du 18 janvier, les régions de Dakar et Thiès ont respectivement recensé 15 mille 367 cas et 2 584. Diourbel suit dangereusement la tendance avec 1 219 cas. Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor n’ont pas franchi la barre des 1 000 personnes contaminées. Elles ont respectivement enregistré 765, 718 et 584 cas de contamination. Les autres régions dans l’intervalle de 465 à Louga et 61 cas à Kaffrine. Le Taux d’attaque (Ta) hebdomadaire est de 10,1 cas pour 100 mille habitants au cours de la semaine 2 contre 10,3 à la première semaine de janvier. En même temps, le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité du Covid-19, conçu par le Bureau de prospective économique du Sénégal (Bpe), révèle qu’en une semaine la sévérité de la pandémie a légèrement diminué. En effet, son score est passé de 0,86 le 10 janvier 2021 à 0,87 au 17 janvier. Ce qui lui a permis de gagner 2 places dans le classement des pays africains (26ème au 17 janvier contre 28ème au 10 janvier), et 7 places dans le classement mondial (55ème au 17 janvier contre 62ème au 10 janvier).

Impact du couvre-feu

Malgré la courbe de contamination des victimes, le couvre-feu, renouvelé pour 8 jours à Dakar et Thiès, semble faire des résultats. En effet, la chaîne de contamination semble ralentie. De 1 691 cas confirmés à la semaine 2, le Sénégal était à 1 730 cas confirmés à la semaine 1. Pour autant, les autorités sanitaires sont toujours sur le qui-vive. 76 des 79 districts sanitaires sont touchés depuis le début de la pandémie. Seuls Dianké Makha, Goudomp, Médina Yéro Fulah n’ont pas enregistré de cas. Malgré ces chiffres moroses, la lueur d’espoir est sur le nombre de personnes guéries. En effet, à la date du 18 janvier, 19 mille 414 patients sont sortis guéris soit un taux de guérison de 84%. A la même date, 3 283 patients sont pris en charge dans les Cte et les domiciles. Le taux d’occupation des lits est en moyenne de 69% sur 20 Centres de traitement des épidémies (Cte) mis en place dans le dispositif de prise en charge dans toutes les régions. Un cumul de 526 décès a été enregistré à la date du 18 janvier, soit un taux de létalité de 2,2% parmi les cas confirmés.

A ce jour, le Sénégal compte 23 mille 392 cas positifs dont 19 mille 531 guéris et 3 324 patients actuellement sous traitement au niveau des différentes structures dédiées dont 47 sont en service de réanimation.