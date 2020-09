Seuls 26 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués hier soit un taux de positivité de 3,05%, selon le directeur de la Pré­vention au ministère de la Santé et de l’action sociale. Il s’agit de 9 cas contacts et 17 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans différents endroits du pays. Con­trairement à dimanche, aucun décès n’a été déploré par les autorités sanitaires.

Dans le même sillage, informe le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, 43 patients ont été déclarés guéris. Cependant, précise le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, «32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation».

Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré au total 14 306 cas positifs au coronavirus dont 297 décès, 10 563 guéris, 3445 personnes encore sous traitement.