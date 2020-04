Durant cette délicate période d’incertitude liée à la pandémie du coronavirus, Gorgui Sy Dieng s’active pour venir en aide à ses compatriotes. C’est dans ce cadre que le pivot de Memphis Grizzlies a volé au secours des Sénégalais vivant à New York en leur apportant des vivres pour les aider à surmonter la crise. Ces derniers en confinement ont tenu à le remercier pour son humanisme et pour son geste à haute portée sociale.

On rappelle que récemment, dans l’élan de solidarité et la participation citoyenne pour la lutte contre la maladie du Covid-19, l’international sénégalais de basket avait apporté sa contribution au ministère de la Santé et de l’action Sociale. En plus, il avait aussi volé au secours de sa ville natale, Kébémer.

Gorgui Dieng utilise par ailleurs, ses pages sur les réseaux sociaux pour sensibiliser en incitant les gens à se laver les mains, à rester à la maison et à se main

tenir en bonne santé. N’est-ce pas là un modèle pour les jeunes mais aussi un exemple pour les sportifs de haut niveau ?