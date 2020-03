Inattendu et fortement redouté, le Covid 19, hôte étranger indésirable, a fini par atteindre les rivages du Sénégal. Lui, aucun de nos chefs d’Etat ne lui souhaitera jamais la bienvenue. Tout au contraire, tout sera mis en œuvre pour l’isoler et empêcher qu’il ne soit accueilli dans aucun de nos foyers. Mais aussi, les Sénégalais qui ont tellement demandé le retour de leurs étudiants de Wuhan ont maintenant l’occasion de montrer leur savoir-faire. Le tout est de faire que nous ne connaissions pas les mêmes situations que la France, l’Italie, la Corée du Sud ou la Chine. Ces pays ont plus de moyens logistiques que nous, et n’y parviennent toujours pas.