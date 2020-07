Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Basketball Africa league (Bal) et The Alliance for international medical action (Alima) se sont associées pour apporter une aide médicale aux populations déployées par le ministère de la Santé du Sénégal, informe un communiqué de la Nba. Une action entreprise au moment où la pandémie continue de mettre à rude épreuve le secteur médical et les soignants. Sur ce chapitre, souligne le communiqué, «la Bal fournira aux 750 soignants des kits d’hygiène et des équipements de protection individuelle (Epi), ainsi qu’un don supplémentaire de 10 mille masques pour répondre aux besoins des hôpitaux au Sénégal».

Ladite source précise que l’«Alima est une Ong médicale humanitaire internationale, basée à Dakar, qui intervient depuis plus de 10 ans dans des situations d’urgence et de crise sanitaire en Afrique, notamment sur les épidémies d’Ebola et de coronavirus, et qui favorise la recherche et l’innovation, en partenariat avec des médecins locaux. Elle se concentre également sur la formation des personnels de santé, la prise en charge des patients atteints de Covid-19 et l’appuie en fournitures médicales pour les hôpitaux».