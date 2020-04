Dans un communiqué, la Fifa a annoncé ce vendredi qu’elle débloquera tous les fonds opérationnels dus aux associations membres pour les années 2019 et 2020 dans les prochains jours, première étape d’un plan de secours pour venir en aide à la communauté du football touchée par la pandémie de Covid-19.

La Fifa a annoncé le versement par anticipation «dans les prochains jours» de 150 millions de dollars (138M d’euros) de subventions à ses 211 fédérations membres, soit l’ensemble des aides pour les années 2019 et 2020, afin de faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus.

«Toutes les allocations restantes», destinées à couvrir les coûts opérationnels des fédérations membres dans le cadre du programme Forward, seront intégralement versées pour les années 2019 et 2020, a précisé la Fifa dans un communiqué. Ainsi, le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, «initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement», a jouté l’instance.

Cette mesure signifie que ce total d’environ 150 millions de dollars sera réparti entre les 211 instances nationales de gouvernance du football dans le monde.

Concrètement, cela signifie que l’instance suprême présidée par Gianni Infantino va verser 500 mille dollars américains (environ 460 mille euros) à chaque association membre ou fédération dans les prochains jours. Cette aide financière immédiate devrait être utilisée pour atténuer l’impact financier de Covid-19 sur le football dans les associations membres, à savoir pour répondre aux obligations financières ou opérationnelles qu’elles peuvent avoir envers le personnel et d’autres tiers.

La Fédération sénégalaise de football en bénéficiera également. L’instance dirigeante recevra plus de 300 millions de francs Cfa. Une bonne nouvelle pour football sénégalais impacté aussi par le coronavirus.

Notons que le programme Forward, lancé en 2016, prévoit des aides à toutes les fédérations, à hauteur de 1,746 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d’euros) au total répartis sur la période 2019-2022. L’instance avait annoncé à la mi-mars la création d’un fonds d’aide au football, mais elle n’a depuis lors donné aucun détail supplémentaire sur son fonctionnement ou son périmètre.