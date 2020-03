La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) n’envisage pas de suspendre ni même d’annuler ses prochaines manifestations sportives à cause de l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Dans un communiqué transmis à l’Aps, la Lsfp indique suivre avec une «attention particulière la situation née des cas importés» de cette maladie. Le Sénégal a enregistré lundi un premier cas de Covid-19 sur son territoire, puis un second cas mardi. Les deux patients, tous les deux des ressortissants français, sont actuellement pris en charge par le service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. La Lsfp a programmé le week-end prochain des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. La Lsfp se félicite des mesures prises contre la propagation du virus par les autorités sanitaires du pays et les responsables nationaux de haut niveau, appelant toute la population à observer les mesures de base pour empêcher la propagation de la maladie. «La Lsfp ne veut pas s’inscrire dans la logique d’une démarche solitaire. Elle reste à l’écoute des autorités compétentes, seules habilitées à prendre les mesures idoines, selon l’intérêt des populations sénégalaises», souligne le communiqué. Elle dit réaffirmer «sa solidarité avec les personnes infectées et appelle encore une fois au respect des mesures de prévention recommandées par les services compétents», ajoute la même source.