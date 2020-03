La Mauritanie a instauré un couvre feu de 20h à 6h du matin pour lutter contre la propagation du Covid19. La mesure est entrée en vigueur jeudi 19 mars 2020.

Dans un communiqué que l’Agence de presse Mauritanienne a consulté, le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation a précisé que les camions transportant des marchandises et le personnel ne sont pas concernés.

«L’interdiction sans équivoque de tous types de rassemblements et de regroupements publics et la fermeture de tous les restaurants et cafés jusqu’à nouvel ordre » sont les 2 autres mesures prises détaille le communiqué.