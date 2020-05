Le président du Cio, Thomas Bach, s’est joint dimanche à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) baptisée «De la parole aux actes : le défi de la santé pour tous». Et cela, dans le cadre d’un effort mondial visant à promouvoir des solutions permettant aux personnes de rester en bonne santé durant la pandémie de coronavirus. Assis sur un vélo d’appartement, il a demandé aux gouvernements d’inclure le sport dans leurs plans de relance, notamment en raison de ses avantages économiques et sanitaires. Il s’est ainsi exprimé devant un public mondial : «Je demande à tous les gouvernements nationaux d’inclure le sport dans leurs programmes de relance économique, car le sport peut contribuer à la reprise économique, mais il est aussi très important pour la prévention de futures crises sanitaires. C‘est pourquoi il est important que vous fassiez tous du sport.»

Le président Thomas Bach a également fait l’éloge de l’Oms et s’est jointe à d’autres partenaires pour la féliciter de sa campagne mondiale #SafeHands. Lancé dès le samedi 16 mai à Manille, au Bureau régional du Pacifique occidental de l’Oms, l’événement se déroulait sous la forme d’un relais mondial virtuel, reliant les bureaux régionaux et nationaux de l’Oms dans le monde entier avant de revenir à Genève, 24h plus tard pour le jour d’ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la santé. L’événement de l’Oms a permis aux citoyens de participer, par le biais de diverses plateformes en ligne, à une série d’activités virtuelles : yoga, séances d’exercice pour tous les âges et toutes les capacités, méditation, séances d’information et discussions en direct avec des experts de la santé sur des sujets allant de la santé physique et mentale à la nutrition et au vieillissement sain.

Un nouvel accord entre le Cio et l’Oms

A la fin de son message, le président Thomas Bach a exhorté tous et toutes à rester forts, actifs et en bonne santé, en référence à la campagne du Cio #Stay­Strong dans le cadre de laquelle des olympiens encouragent les gens à bouger chez eux. A ce jour, la campagne du Cio a touché 190 millions de personnes sur la chaîne olympique et sur les médias sociaux. Le Cio et l’Oms ont signé ce dimanche un nouvel accord-cadre de coopération réitérant leur engagement commun à promouvoir l’adoption de modes de vie sains, notamment via l’activité physique, le sport et les loisirs actifs, en tant que moyens pour promouvoir la santé partout dans le monde.

Olympic.org