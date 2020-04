Les appels de soutien suite à la crise financière due au Covid-19, lancés par le patron de la Ligue Pro, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Saër Seck, et son homologue du basket, Me Babacar Ndiaye, semblent être entendus. Invité par nos confrères de Emedia, le ministre des Sports a délivré un message d’espoir.

A l’instar des autres secteurs, le monde sportif est fortement affecté par la pandémie du coronavirus. Au Sénégal, toutes les compétitions sportives ont été arrêtées dès l’apparition du premier cas au Sénégal, le 2 mars 2020. Ce, pour participer à la lutte contre la propagation du virus.

Invité à l’édition spéciale de Emedia, le ministre des Sports, Matar Ba, rassure qu’ils sont en train de travailler, au niveau de son département, pour aider et accompagner les fédérations qui, forcément, seront touchées par la pandémie.

«Apporter notre soutien au monde du sport et surtout à la Ligue Pro»

«Nous sommes en train de travailler pour voir comment apporter notre soutien et accompagnement au monde du sport surtout à la Ligue professionnelle de football», a expliqué à nos confrères le patron du sport sénégalais. Poursuivant, il ajoute que le ministère des Sports a un budget pour trois ans. Maintenant, soutient-il, «il faut analyser et remodeler ce budget pour soutenir les fédérations».

Par ailleurs, le ministre des Sports a annoncé que les associations sportives se sont fortement impliquées dans la lutte contre la maladie Covid-19. Ces dernières, soutient-il, sont sur le terrain quotidiennement pour sensibiliser les populations. «C’est un combat de sensibilisation. Nous devons être les premiers parce que le sport sous-entend une bonne santé. Au-delà de la contribution financière significative, les sportifs sont sur le terrain pour participer à la lutte contre la maladie», a déclaré le ministre, magnifiant toutes les actes posés par le monde du sport dans ce contexte.

Notons que le mouvement sportif en général et le football en particulier a été aux premières loges dans la lutte contre la propagation du Covid-19. En plus d’une contribution financière qui a atteint les 150 millions de francs, la famille du football, à travers des vidéos, s’est engagée dans la sensibilisation des citoyens pour lutter contre la maladie.

D’ailleurs le ministre des Sports dans un communiqué, a tenu à remercier le mouvement sportif national «pour l’élan de solidarité manifesté dans le cadre de la politique de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays».

«L’importante contribution que le mouvement sportif a remise au ministre de la Santé et de l’action sociale témoigne toute la reconnaissance et l’engagement patriotique du président de la République à mettre tous les sportifs dans de très bonnes conditions de performance depuis son accession à la magistrature suprême», indique Matar Ba. Qui poursuit : «L’Etat du Sénégal a été très sensible à l’intérêt que vous avez manifesté et votre soutien est le symbole d’un esprit d’ouverture, de solidarité et de générosité. Aujourd’hui, il est constant, face à cette pandémie qui nous rappelle les fragilités, que seule la solidarité est de mise. Et en application des directives du chef de l’Etat, le mouvement sportif dans son ensemble, a accepté de suspendre toutes ses manifestations et activités sportives».

hdiandy@lequotidien.sn

(avec Emedia)