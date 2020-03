Le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, a annoncé jeudi, à Dakar, qu’«aucune sus­pension ou annulation d’une activité sportive n’est pour l’heure envisagée», à cause du coronavirus (Covid-19).

«Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension continentale ou mondiale ont été annulées ou reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n’en sommes pas encore à ce stade», a-t-il dit lors d’un point de presse tenu dans les locaux de son ministère. «Mais nous avons l’obligation de nous inscrire dans les directives que les autorités sanitaires ont données (…). Au Sénégal aucune mesure d’annulation ou de suspension d’une organisation sportive n’est envisagée à l’heure actuelle», a ajouté le ministre.

Matar Bâ a lancé un appel pour «alerter et appeler à plus de sens de responsabilité» dans le secteur des sports. Il a demandé aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations de «rester vigilants, déterminés et de faire preuve de plus de responsabilité», en prenant des mesures de prévention et de lutte contre le virus.

Quatre cas confirmés de coronavirus ont été recensés au Sénégal, depuis lundi, selon les autorités sénégalaises.

Avec Aps