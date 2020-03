Face à la propagation du coronavirus dans le pays, le ministre des Sports a demandé aux présidents de Fédération et responsables des groupements sportifs, de respecter les mesures prises par le chef de l’Etat qui a décidé de suspendre toutes les manifestations pour 30 jours.

Le ministre des Sports, Matar Ba, a demandé ce samedi, aux présidents de Fédération et autres responsables de groupements sportifs à avoir le sens des responsabilités et de patriotisme face à la décision prise par chef de l’Etat de suspendre toutes les manifestations sur l’étendue du territoire national et pendant 30 jours.

«A partir d’aujourd’hui, il faut se conformer aux décisions du Président Macky Sall parce que nous tous sommes délégataires de pouvoirs. Je n’ai pas de doute, vu le sens des responsabilités et de patriotisme des dirigeants et sportifs, que nous serons les premiers à respecter ces directives», a déclaré le ministre, peu de temps après la déclaration du chef de l’Etat, ce samedi.

Une rencontre qui était prévue ce samedi à midi, avant qu’elle ne soit chamboulée par la réunion d’urgence convoquée par le Président Sall au même moment. D’ailleurs, une bonne partie des présidents de Fédération n’ont pu attendre la réunion, après plus de quatre heures. «En de pareilles circonstances, ceux qui guident les décisions de l’autorité, ce sont les techniciens. Et tous les experts sont unanimes que ces décisions devaient être prises pour pouvoir les accompagner pour faire en sorte que cette pandémie ne prenne pas le dessus sur notre pays», a rappelé Matar Ba. Avant d’exhorter les sportifs, «comme ils ont l’habitude de le faire, d’être devant et de se mettre à la disposition du personnel médical pour porter la sensibilisation».

Conscient que le combat sera «très difficile à gagner», le patron du sport sénégalais estime qu’à travers «l’ordre et la discipline», les autorités sanitaires parviendront à combattre efficacement cette pandémie. Optimiste, le ministre d’ajouter : «Le mouvement sportif peut donner l’exemple pour accompagner les autorités sanitaires et l’Etat du Sénégal dans cette lutte contre le Convid-19.»

De retour d’une réunion présidée par le chef de l’Etat, Matar Ba de souligner : «Vous avez suivi les grandes décisions interdisant toutes les manifestations sportives. Je voudrais, au nom du mouvement sportif, féliciter le chef de l’Etat par rapport à ces grandes décisions visant à renforcer la santé et à lutter efficacement contre cette pandémie.»

Au final, et suivant les instructions du président de la République, toutes les manifestations sportives sont suspendues pour 30 jours.

