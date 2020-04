Le directeur de la Cinématographie Hugues Diaz a annoncé lundi la diffusion d’une trentaine de films sénégalais sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) durant tout le mois d’avril pour aider les populations à traverser la période d’Etat d’urgence liée à la pandémie de Covid-19. La diffusion de ces films s’inscrit dans le cadre d’un programme dénommé «Le cinéma sénégalais chez vous». Avec un film court ou long métrage par jour, l’objectif, souligne-t-il, est d’«occuper sainement les populations (téléspectateurs) pendant la période de confinement liée au Covid-19 sur le petit écran de la Rts». «Il s’agit de faire découvrir le patrimoine cinématographique sénégalais et les réalisateurs sénégalais, et valoriser les contenus audiovisuels locaux et contribuer à la résilience socio-culturelle et psychologique des populations face aux conséquences négatives du Covid-19 sur le plan socio-économique des foyers et du pays», explique Hugues Diaz.

Le film Guelwaar (1992) de Sembene Ousmane a été projeté vendredi et samedi sur la Rts. D’autres productions suivront durant tout le mois d’avril avec des films documentaires, d’animation et de fiction sénégalais tels que Tey de Alain Gomis, La pirogue de Moussa Touré, Un amour d’enfant de Ben Diogoye Bèye et Mbeubeuss, le terreau de l’espoir de Nicolas Sawolo Cissé. En outre, le public aura aussi droit à A nous la Tabaski de Adama Binta Sow, Une place dans l’avion de Khardiatou Sow, Cette couleur qui me dérange de Khadiatou Pouye. «On a choisi des films appropriés voire pertinents pendant les heures du confinement», explique le directeur de la Cinématographie. Ce programme est proposé par le ministère de la Culture et de la communication par le biais de la direction de la Cinéma­togra­phie, en partenariat avec la direction générale de la Rts et les cinéastes, producteurs séné­galais ou ayants droit des films.