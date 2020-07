En Espagne, on craint une seconde vague du coronavirus dans la ville de Barcelone, renseigne la presse locale. Après une augmentation des cas, les autorités de ladite ville ont effet exhorté les résidents à rester chez eux «sauf si cela est absolument nécessaire».

Jeudi, 580 nouveaux cas ont été enregistrés en Espagne, le chiffre le plus élevé depuis mai. Le porte-parole du gouvernement catalan a déclaré que les autorités de Barcelone avaient également ordonné la fermeture des cinémas, des théâtres et des discothèques et interdit les rassemblements de plus de 10 personnes dans la ville.

Les événements culturels et sportifs seront également limités, bien qu’il n’y ait toujours pas de détails à ce sujet. Du coup, ces mesures pourraient affecter le choc retour Barça-Naples en Ligue des Champions, prévu au Camp Nou le samedi 8 août.